Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,865.81
ETH/USDT
1,620.40
BTC/USDT
22,525.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
logo
Dünya, Asrın felaketi

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 22 yardım uçağı gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 22 yardım uçağı gönderdiği belirtildi.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu, Turgut Alp Boyraz   | 09.02.2023
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 22 yardım uçağı gönderdi

Abu Dabi

BAE haber ajansı WAM'da, Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımlarla ilgili bilgilere yer verildi.

Habere göre, Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 640 ton yardım malzemesi taşıyan 22 uçak gönderdi.

Suriye'ye gıda malzemelerinin yanı sıra 515 çadır taşıyan 7 uçak, Türkiye'ye ise arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra tam donanımlı bir mobil sahra hastanesini taşıyan 15 uçak gönderildi.

Habere göre, sahra hastanesinde acil servis, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ile poliklinikler, laboratuvar, eczane, röntgen ve tomografi hizmetlerinin yanı sıra 50 yatak kapasiteli servisler bulunuyor.

BAE Devlet Başkanı'nın annesinden Türkiye ve Suriye'ye 13,6 milyon dolar yardım

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon dirhem (yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) yardımda bulundu.

BAE Genel Kadınlar Birliği Başkanlığını da yürüten Şeyha Fatıma, Mülteci Kadınlar Fonuna talimat vererek BAE Kızılayının başlattığı "İyilik Köprüleri" yardım kampanyasına 50 milyon dirhemle destekte bulunulmasını istedi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, söz konusu yardımla depremlerin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı insani felaketin etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Bu arada müteakiben gıyabi cenaze namazı kılınması talimatı verdi.

BAE, depremden sonra harekete geçen ülkelerin başında geliyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından harekete geçen ülkelerin başında gelen BAE, Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ekipleri ve insani yardımlar göndermişti.

Deprem felaketinin ikinci günü 7 Şubat'ta da Türkiye ve Suriye'deki bölgeler için 100 milyon dolarlık destek açıklamasında bulunan BAE'nin, oluşturduğu hava yardım koridoruyla şu ana kadar Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 640 ton yardım malzemesi taşıyan 22 uçak gönderdiği belirtilmişti.

Suriye'ye gönderilen 7 uçakla gıda malzemeleri ve 515 çadır ulaştırılırken, Türkiye'ye de arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra tam donanımlı bir mobil sahra hastanesini taşıyan 15 uçağın ulaştığı aktarılmıştı.

BAE Savunma Bakanlığı, 7 Şubat'ta, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için "Yiğit Süvari 2" operasyonunu başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya, depremzedeler için Kahramanmaraş Göksun'da sahra hastanesi kuracak
Milli Savunma Bakanı Akar: Tüm hava araçlarımızı seferber ettik
"Asrın felaketi"nde kırsaldaki depremzedelere yardımlar helikopterlerle ulaştırılıyor
İzmir'den asrın felaketinin yaşandığı bölgeye yardım getiren gemi İskenderun'a ulaştı
"Asrın felaketi"nde 23 yaşındaki genç 89 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

Orta Doğu’dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Orta Doğu’dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Asrın felaketinde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 22 yardım uçağı gönderdi

Kahramanmaraşlı 80 depremzede Karabük'te misafir ediliyor

Kahramanmaraşlı 80 depremzede Karabük'te misafir ediliyor
Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra kurtarıldı
AFAD, asrın felaketine ilişkin ön raporunu hazırladı

AFAD, asrın felaketine ilişkin ön raporunu hazırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet