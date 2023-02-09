BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 22 yardım uçağı gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 22 yardım uçağı gönderdiği belirtildi.
Abu Dabi
BAE haber ajansı WAM'da, Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımlarla ilgili bilgilere yer verildi.
Habere göre, Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 640 ton yardım malzemesi taşıyan 22 uçak gönderdi.
Suriye'ye gıda malzemelerinin yanı sıra 515 çadır taşıyan 7 uçak, Türkiye'ye ise arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra tam donanımlı bir mobil sahra hastanesini taşıyan 15 uçak gönderildi.
Habere göre, sahra hastanesinde acil servis, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ile poliklinikler, laboratuvar, eczane, röntgen ve tomografi hizmetlerinin yanı sıra 50 yatak kapasiteli servisler bulunuyor.
BAE Devlet Başkanı'nın annesinden Türkiye ve Suriye'ye 13,6 milyon dolar yardım
Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon dirhem (yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) yardımda bulundu.
BAE Genel Kadınlar Birliği Başkanlığını da yürüten Şeyha Fatıma, Mülteci Kadınlar Fonuna talimat vererek BAE Kızılayının başlattığı "İyilik Köprüleri" yardım kampanyasına 50 milyon dirhemle destekte bulunulmasını istedi.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, söz konusu yardımla depremlerin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı insani felaketin etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.
Bu arada müteakiben gıyabi cenaze namazı kılınması talimatı verdi.
BAE, depremden sonra harekete geçen ülkelerin başında geliyor
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından harekete geçen ülkelerin başında gelen BAE, Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ekipleri ve insani yardımlar göndermişti.
Deprem felaketinin ikinci günü 7 Şubat'ta da Türkiye ve Suriye'deki bölgeler için 100 milyon dolarlık destek açıklamasında bulunan BAE'nin, oluşturduğu hava yardım koridoruyla şu ana kadar Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 640 ton yardım malzemesi taşıyan 22 uçak gönderdiği belirtilmişti.
Suriye'ye gönderilen 7 uçakla gıda malzemeleri ve 515 çadır ulaştırılırken, Türkiye'ye de arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra tam donanımlı bir mobil sahra hastanesini taşıyan 15 uçağın ulaştığı aktarılmıştı.
BAE Savunma Bakanlığı, 7 Şubat'ta, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için "Yiğit Süvari 2" operasyonunu başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.