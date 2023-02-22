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Dünya, Asrın felaketi

ATİB deprem bölgesinde yeni konteyner ve çadır kentler kurmak için harekete geçti

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkan Yardımcısı, Hilal Yardım Organizasyonu Başkanı Selami Tok, deprem bölgesine acil yardım malzemeleri ulaştırdıklarını belirterek, yeni konteyner ve çadır kentler kurmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Mesut Zeyrek   | 22.02.2023
ATİB deprem bölgesinde yeni konteyner ve çadır kentler kurmak için harekete geçti

Köln

Hannover Havalimanı'ndan uçakla Türkiye'ye hareketinden önce AA muhabirine açıklamada bulunan Tok, deprem bölgesindeki yıkımın büyüklüğüne dikkati çekerek, yardım organizasyonunu uzun vadeli düşünüp planladıklarını anlattı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye acil ihtiyaç olarak gıda, sıcak yemek ve battaniye ulaştırdıklarını belirten Tok, ilk yardımlarını Hatay, Kırıkhan, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de yaptıklarını dile getirdi.

Daha kalıcı çözüm için konteyner ve çadır kampanyası başlattıklarını ifade eden Tok, "İlk çadırlar Antakya'da kuruldu, daha sonra da Adıyaman ve büyük ihtimal Malatya'da kurulacak. Ayrıca Nurdağı ve İslahiye'de konteyner mahallesi kurmak istiyoruz. Siparişlerimizi verdik ve onları kurmak için de yola çıktık." diye konuştu.

Avrupa'da yaşayanlara duyarlı yardımları için teşekkür eden Tok, "Gerçekten çok duyarlılar ve çok güzel yardımlarda bulundular. Oradaki yardımların en az bir yıl sürdürülmesi gerekiyor. İnsanların empati yapmasını istiyorum, burada neye ihtiyacımız varsa oradaki insanların da buna ihtiyacı var. Bu çerçevede bir seferlik yardımlar değil, yardımlarımızı sürdürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının Kızılay ve AFAD'la beraber çeşitli yardım organizasyonları yaptığını anlatan Tok, şunları kaydetti:

"Nerede bir eksik varsa, mümkün olduğunca oraya ulaşmanın derdi içerisindeyiz. Kardeşlerime şunu söylemek istiyorum; severek veriniz, sevginizden veriniz, verirken de o kardeşlerinizi seviniz. Çünkü oradaki kardeşlerimizin bizim hem maddi ham manevi yardımlarımıza ihtiyaçları var. Şimdiye kadar yoldakilerle birlikte üç çadır kent kuruyoruz. Bir konteyner mahalle kuruyoruz. Finansal olarak da hatırı sayılır bir yardım yapıyoruz. ATİB ve Hilal Yardım Organizasyonu olarak yardımlarımız devam edecek."

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