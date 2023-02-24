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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu’ndaki depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
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Yaşam, Asrın felaketi

"Asrın felaketini" Hatay'da yaşayan depremzedeler, Mersin'de evlendi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Mersin'e gelen depremzede Gökhan Bilgiç ve Seda Randa'nın nikahı kıyıldı.

Sezgin Pancar   | 24.02.2023
"Asrın felaketini" Hatay'da yaşayan depremzedeler, Mersin'de evlendi Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Afet sonrası Defne ilçesinden kente gelen Bilgiç ve Randa, Akdeniz Belediyesine nikah başvurusunda bulundu.

Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından depremzede çiftin nikahı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından kıyıldı.

Törene katılamayan çiftin ailesi ve yakınları, evlilik anını cep telefonu kameralarından yapılan yayınla takip etti.

Gültak, dünyanın en büyük felaketlerden birinin yaşandığını belirterek, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Belediye imkanlarının deprem bölgesine aktarıldığını belirten Gültak, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin genç kalabilmesi için yeni ailelere, nesillere ihtiyacımız var. O yüzden iki kardeşimizi kırmadım. Biraz buruğuz, onların da kayıpları, acıları var ama bir şekilde hayatlarımızı yeniden ikame edeceğiz. Her ikisine de hayatları boyunca mutluluklar diliyorum. İnşallah güzel bir aile, nesil olurlar. Ülkemiz ve cumhuriyetimiz bu topraklarda adalet ve barış temin etmeye devam eder."

"Hüzünlüyüz ama hayat devam ediyor"

Gökhan Bilgiç de buruk sevinç yaşadıklarını ifade ederek, "Depremde Defne'deydik. Gelmemekte çok direndik ama her yer yıkıldığı için kalmak adına bir neden kalmadı. Mecburen şehrimizi terk etmek zorunda kaldık. Hem hüzünlü hem mutluyuz. Başka çaremiz olmadığı için nikahımızı burada kıymak zorunda kalıyoruz. Hüzünlüyüz ama hayat devam ediyor. İnşallah daha güzel olacak." diye konuştu.

Yanlarında olamayan kişilerle görüntülü görüşme yaptıklarını anlatan Bilgiç, "Teknolojiyi kullanıp bir arada olmaya çalıştık. Hüzünlüler, ağlıyorlar. Mutluluk gözyaşları diyelim. Bir arada olmayı çok isterdik." dedi.

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