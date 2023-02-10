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İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanda enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Asrın felaketi"nde Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Musa Samur   | 10.02.2023
"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kentte düzenlenen ortaokullar arası spor müsabakaları için KKTC'den gelen kız ile erkek takımı kafilesinde, 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli olmak üzere toplam 35 kişinin yer aldığı duyurulmuştu.


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