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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

"Asrın felaketi"nde Hatay'da enkaz altında kalan 7 kişi 80 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 3'ü çocuk 7 kişi, 80 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Güven Kaya, Murat Şener, Mustafa Yılmaz   | 09.02.2023
"Asrın felaketi"nde Hatay'da enkaz altında kalan 7 kişi 80 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Güven Kaya/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova'dan Hatay'a gelen Altınova Afet Gönüllüleri ve Altınova İtfaiyesi ile diğer arama kurtarma ekiplerinin Emek Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor.

Yan yana bulunan 4 ve 6 katlı iki binanın enkazlarından sesler alınması üzerine ekipler çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştırdı.

Ekiplerce depremin üzerinden geçen 80 saat sonra bu binaların enkazından kurtarılan 2'si çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çınarcık Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi 4. İpek Sokağı'ndaki Kaya Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Depremden 80 saat sonra buradaki enkazdan yaralı çıkarılan baba ile kızı da hastanede tedaviye alındı.

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