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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuşuyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Askeri fabrikalarda üretilen konteynerler deprem bölgesine gönderiliyor

Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikalarda üretimi tamamlanan konteynerlerin tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderildiğini bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 03.03.2023
Askeri fabrikalarda üretilen konteynerler deprem bölgesine gönderiliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz tarafından askeri fabrikalarımızda konteyner üretimine devam ediyoruz. Üretimi tamamlanan konteynerleri tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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