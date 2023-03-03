Askeri fabrikalarda üretilen konteynerler deprem bölgesine gönderiliyor
Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikalarda üretimi tamamlanan konteynerlerin tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz tarafından askeri fabrikalarımızda konteyner üretimine devam ediyoruz. Üretimi tamamlanan konteynerleri tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz tarafından askerî fabrikalarımızda konteyner üretimine devam ediyoruz. Üretimi tamamlanan konteynerleri tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderiyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2023
El Ele Aşıyoruz 🇹🇷 pic.twitter.com/dlvKqlFUsj