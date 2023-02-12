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Hatay’da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da Yamanlar Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Hacı Alioğlu Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Antakya'da depremin 160. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 160 saat sonra, Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı.

Aykut Karadağ   | 12.02.2023
Antakya'da depremin 160. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından, depremin 160. saatinde, 65 yaşlarında olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadını sağ çıkardı.

Sağlık personeline teslim edilen kadın tedavi altına alındı.

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