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Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Caddesi’ndeki Gözde Sitesi enkazından 27 yaşındaki Muhammed isimli depremzedeyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Dünya, Asrın felaketi

Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için görev gücü oluşturdu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkede yaşayan Türk ve Suriyelilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen akrabalarını Almanya’ya getirebilmelerine yönelik vize kolaylığı sağlanması için “görev gücü” oluşturulduğunu bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 11.02.2023
Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için görev gücü oluşturdu

Berlin

Baerbock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya’daki Türk ve Suriyeli ailelerin depremden etkilenen yakınlarını, "barınma veya tıbbi tedavi ihtiyaçları" için bürokratik olmayan yollarla geçici olarak yanlarına almalarına yardım etmek istediklerini belirtti.

Baerbock, “Almanya Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile çalışmalarına hemen başlayan bir görev gücü oluşturduk. Amaç, depremden etkilenenler için vize prosedürlerini mümkün olduğunca bürokratik olmayan hale getirmek. Bunun için Türkiye'deki misyonlarımızda kadromuzu artırdık ve kapasiteleri yeniden tahsis ettik.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede yaşayan Türkler ve Suriyelilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yakın akrabalarını 3 aylık süreyle Almanya’ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını planladığını bildirmişti.

Daha önce Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, eyalet hükümetinin, kentte yakınları olan depremzedelerin Berlin'e gelebilmeleri için ülkeye giriş şartlarını ve vize alma koşullarını kolaylaştırma konusunda mutabık kaldığını ifade etmiş, bazı siyasetçiler de depremlerden etkilenenlerin Almanya'ya, yakınlarının yanına geçici bir süreliğine gelebilmelerinin sağlanmasını istemişti.

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