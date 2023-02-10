Dolar
18.84
Euro
20.16
Altın
1,864.51
ETH/USDT
1,539.10
BTC/USDT
21,760.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
logo
Dünya, Asrın felaketi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "asrın felaketi" depremler nedeniyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Cüneyt Karadağ   | 10.02.2023
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Steinmeier, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Asrın felaketi" depremlere ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi alan Steinmeier, Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

Steinmeier, taziye defterine "Depremde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Ölümler ve yıkım bizleri derinden etkiledi. Düşüncelerimiz depremin ardından kalanlarla beraber. Acınız acımızdır. Türk halkıyla beraber depremden etkilenenler için yas tutuyoruz." ifadelerini yazdı.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Berlin'deki yabancı misyon şefleri de Steinmeier'in ardından Büyükelçilik’teki taziye defterini imzaladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk savunma sanayisi tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde
Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı
Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
"Asrın felaketi"nde AK Parti'li Yayman da 11 akrabasını kaybetti

Benzer haberler

Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı

Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı

"Asrın felaketi"nde AK Parti'li Yayman da 11 akrabasını kaybetti

Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor

Enkaz altındaki kadın, köpeğinin havlaması sayesinde depremden 103 saat sonra kurtarıldı

Enkaz altındaki kadın, köpeğinin havlaması sayesinde depremden 103 saat sonra kurtarıldı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk ve annesi 102 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk ve annesi 102 saat sonra kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet