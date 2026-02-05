Dolar
43.54
Euro
51.52
Altın
4,826.72
ETH/USDT
2,085.30
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
13,713.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak’tan yayındayız
logo
Dünya, Asrın felaketi

Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Bilge liderliğinizde yürütülen devlet yönetimi ve halkın birliği sayesinde Türkiye, depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli sonuçlar elde etti." dedi.

Ruslan Rehimov  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilge liderliğinde yürütülen güçlü devlet yönetimi ve halkın birliği sayesinde Türkiye'nin depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Zarar görmüş bölgelerde geniş ölçekli imar çalışmaları, modern yaşam altyapısının oluşturulması ve sosyal refahın yeniden tesisi, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma stratejisinin açık göstergesidir." dedi.

Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mesajında, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ni derinden sarsan depremin üzerinden üç yıl geçtiğini belirten Aliyev, yaşanan büyük faciada hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını büyük saygı ve hürmetle andığını ifade etti.

Aliyev, söz konusu felaketin Türkiye için ciddi bir insani sınav olduğuna dikkati çekerek, bir gecede binlerce insanın hayatını kaybettiğini, birçok şehir ve yerleşim yerinin yıkıma uğradığını hatırlattı.

O günlerde Azerbaycan halkının yaşananları derin bir acı içinde takip ettiğini belirten Aliyev, kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederleri gibi kabul ettiklerini ve acısını paylaştıklarını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan sarsılmaz kardeşliğin, böylesine zor bir dönemde gerçek anlamını ortaya koyduğunu dile getirerek, facianın ilk anlarından itibaren Azerbaycan devleti ve toplumunun birlik ve dayanışma ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin yanında yer aldığını, destek ve yardım elini uzattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Sizin bilge liderliğinizde yürütülen güçlü devlet yönetimi ve halkın birliği sayesinde Türkiye, depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli sonuçlar elde etti. Zarar görmüş bölgelerde geniş ölçekli imar çalışmaları, modern yaşam altyapısının oluşturulması ve sosyal refahın yeniden tesisi, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma stratejisinin açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında, kardeşlik sorumluluğunun tezahürü olarak Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'taki imar ve ihya çalışmalarına katkı sunduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan'ın desteğinin iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin somut ifadesi olduğunu kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin "Bir millet iki devlet" felsefesine dayanan güçlü birlik ve stratejik müttefikliğinin bundan sonra da halkların refahına katkı sağlayacağını, aynı zamanda bölgesel istikrarın, güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temin edilmesine hizmet edeceğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 11 şehrimizi, bir ülke büyüklüğündeki bu bölgeyi yeniden inşa ettik
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak
İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi

Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi

Aliyev, Eintracht Frankfurt'u mağlup eden Karabağ'ı kutladı, hakemi eleştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet