Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,749.00
BTC/USDT
27,509.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Alışveriş merkezlerine direnen "çarşı" depremi de hasarsız atlattı

Kahramanmaraş'ta, 33 yıllık Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı, 6 Şubat depremlerini hasarsız atlattı.

Bilal Kahyaoğlu, Mustafa Çavuş  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Alışveriş merkezlerine direnen "çarşı" depremi de hasarsız atlattı Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Kalesi'nin hemen altında yer alan çarşı, 1990 yılından bu yana hizmet veriyor.

Baharattan tekstil ürünlerine, mutfak sektöründen ziynet eşyasına kadar farklı ürünlerin satışının yapıldığı çarşı, Kahramanmaraş'ın sembolleri arasındaki yerini korudu.

Çevresindeki birçok binanın yıkıldığı alanda bulanan Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı'nda 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar oluşmadı.

İş yerlerini açan esnaf, müşterilerini bekliyor.

Fevzi Çınalıdere, AA muhabirine, 1990 yılından itibaren yeraltı çarşısında esnaflık yaptığını söyledi.

Büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını anlatan Çınalıdere, "Çok şükür sağlımız yerinde. Hayat devam ediyor. 26 Şubat'a kadar evden dışarı çıkmadık. İş yerimiz bir hasar almadı, çarşımız sağlam duruyor, ekmeğimizin peşindeyiz. İlerleyen günlerde daha iyi olacak. Kahramanmaraş halkını çarşımıza bekliyoruz. Hiç hasarımız yok." diye konuştu.

Durdu Paşa ise çarşı açıldığından itibaren esnaflık yaptığını kaydetti.

Depremde büyük acılar yaşandığını anlatan Paşa, "Çok şükür çarşımız iki büyük depremde hasar almadı Allah kimseye yaşatmasın. Herkesin dükkanını açmasını istiyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 317'ye yükseldi

Benzer haberler

Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Adıyaman'da depremde minaresi yıkılan camide ezan sesi susmadı

Adıyaman Şire Pazarı'ndaki esnaf eski günlerine dönmek istiyor

Kahramanmaraşlı fırıncı kardeşler depremzedeleri ekmeksiz bırakmadı

Kahramanmaraşlı fırıncı kardeşler depremzedeleri ekmeksiz bırakmadı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 317'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 317'ye yükseldi
Kahramanmaraşlı depremzede enkazdan kurtulmasını sağlayan köpeği Ankara'da ziyaret etti

Kahramanmaraşlı depremzede enkazdan kurtulmasını sağlayan köpeği Ankara'da ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet