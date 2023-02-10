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Gündem, Asrın felaketi

AKUT, deprem bölgesinde 773 gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı çalışmalara 773 gönüllüsüyle devam ediyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 10.02.2023
AKUT, deprem bölgesinde 773 gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamada, deprem bölgesinde 30 ekip ve 4 arama köpeğiyle yürütülen çalışmalarda 119 kişinin enkazdan sağ olarak kurtarıldığı, 146 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı anlatıldı.

AKUT'un dün geceden bu yana 35 kişiyi sağ olarak kurtardığı, 773 gönüllüsüyle enkazda arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Adıyaman'da Efe bebek ve annesini 47. saatte kurtarışımız, 71. saatte Gaziantep'te 75 yaşındaki Bekir amcayı kurtarışımız ve depremin 83. saatinde Suriye kökenli anne ve 3 çocuğunu kurtarışımız… Bu nispeten depremin ilerlemiş saatlerindeki kurtarmalar sonrası gerçekten fiziken ve ruhen dinleniyoruz. Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var."

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