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Gündem, Asrın felaketi

Afyonkarahisar'da depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

Afyonkarahisar'da, Ege Tiyatrolar Birliği ve Belediye Şehir Tiyatrosu işbirliğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak toplandı.

Arif Yavuz   | 23.02.2023
Afyonkarahisar'da depremzede çocuklar için oyuncak toplandı Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, AA muhabirine, deprem bölgelerine valilikler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının ellerinden gelen bütün desteği sağladığını söyledi.

Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler'in öncülüğünde başlatılan oyuncak kampanyasıyla çocukların güldürülmesinin amaçlandığını dile getiren Elmas, "Biz de 'Deprem bölgesine giderek orada oyunlar oynayalım, maskotlar ve kuklalar yapalım.' dedik. Sonra 'Oraya da elimiz boş gitmeyelim.' dedik ve oyuncaklar götürmeye karar verdik. Girdiğimiz bu heyecanı da kampanyaya dönüştürdük." şeklinde konuştu.

Elmas, oyuncak kampanyasına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in de destek verdiğini vurguladı.

Kampanyaya Afyonkarahisar halkının büyük ilgi gösterdiğini aktaran Elmas, "Bir sürü oyuncak ile kırtasiye malzemesi getirdiler. İnşallah, pazar günü Çanakkale'den tır yola çıkacak. Balıkesir, Aydın, İzmir ve pek çok şehri dolanıp Afyonkarahisar'a gelecek. 25 tiyatro eğitmeni olarak deprem bölgesindeki 4 ilde bu oyuncakları ellerimizle dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

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