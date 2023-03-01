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Gündem, Asrın felaketi

AFAD'dan depremzedelere destekte bulunmak isteyenler için "Yardım Market" uygulaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destekte bulunmak isteyenlerin sipariş verebileceği "Yardım Market" uygulaması başlattı.

Merve Yıldızalp   | 01.03.2023
AFAD'dan depremzedelere destekte bulunmak isteyenler için "Yardım Market" uygulaması

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından, "AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde." ifadesi kullanıldı.

AFAD Yardım Market'te isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabilecek.

Açıklamayla birlikte "http://afadyardimmarket.gov.tr" adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da paylaşıldı.

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