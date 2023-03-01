AFAD'dan depremzedelere destekte bulunmak isteyenler için "Yardım Market" uygulaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destekte bulunmak isteyenlerin sipariş verebileceği "Yardım Market" uygulaması başlattı.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından, "AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde." ifadesi kullanıldı.
AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla, afetzedelere ulaşıyor; depremin yaraları Türkiye’nin dayanışması ile sarılıyor.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 1, 2023
🛒 Desteklerimiz sepette,
❤️ Kalplerimiz afet bölgesinde…
🔗 https://t.co/hpdKuMskQI pic.twitter.com/9EXtl7pfCF
AFAD Yardım Market'te isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabilecek.
Açıklamayla birlikte "http://afadyardimmarket.gov.tr" adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.