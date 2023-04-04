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Yaşam, Asrın felaketi

Adıyaman'da jandarma ekipleri depremzede çocuklara trafik eğitimi verdi

Jandarma trafik ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremzede çocuklara trafik eğitimi verdi.

Emre Ilıkan  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Adıyaman'da jandarma ekipleri depremzede çocuklara trafik eğitimi verdi Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Adıyaman

Adıyaman'da konteyner ve çadır kentlere yerleştirilen aileler için çalışmalar devam ederken, jandarma trafik ekipleri de çocuklar için harekete geçti.

Bu kapsamda kente getirilen Jandarma Genel Komutanlığının Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda konteyner ve çadır kentlerde yaşayan çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Gruplar halinde eğitim tırına alınan depremzede çocuklara trafik simülasyonu izletildi, broşür ve boyama kitapları hediye edildi.

Daha sonra dışarıda kurulan parkurda uygulamalı eğitim verilen çocuklar, akülü ve pedallı arabalarla trafik parkurunda eğlenceli vakit geçirdi.

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