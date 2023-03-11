Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,427.50
BTC/USDT
20,043.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde ağır hasar gören dağ köylerinden kente göç yaşandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkımın yaşandığı illerden Adıyaman'da, merkeze uzak köylerde yaşayan çok sayıda depremzede kent merkezine göç etti.

Rauf Maltaş, Orhan Pehlül  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Adıyaman'da depremde ağır hasar gören dağ köylerinden kente göç yaşandı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Adıyaman

Adıyaman'a bağlı dağ köyleri 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar gördü. Evlerin yıkılması sonucu can kayıplarının verildiği, ahırların yıkılmasıyla çok sayıda hayvanın telef olduğu bazı köylerde yolların da tahrip olması nedeniyle ulaşım sorunları yaşanıyor.

Malatya sınırına yakın konumda bulunan ve Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Uzunköy, Yaylakonak, Çamyurdu ve Yazıbaşı köylerine ulaşımı sağlayan kıvrımlı yamaçlardan geçen dar yolların tahrip olması nedeniyle ulaşım, yaklaşık 3 saatte sağlanabiliyor.

Depremlerin ardından dağlardan düşen kayalar ve toprağın kapattığı yollar, iş makinalarıyla açılırken ekipler, alternatif güzergahlar da oluşturmaya çalışıyor.

Bölgedeki köylerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların önemli bölümü şehir merkezindeki yakınlarının yanına ya da çadır ve konteynere yerleşti.

Bölgede 7 mezrası bulunan Uzunköy'de de 3 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Evleri yıkılan veya ağır hasar alan köyün sakinleri, ulaşım ve kış şartlarının zorluğu nedeniyle kent merkezine taşınarak köyü boşalttı.

Tamamen boşalan Uzunköy'ün muhtarı Hüseyin Coşkun, AA muhabirine kendisinin de şehir merkezindeki yakınlarının yanına taşındığını söyledi.

Deprem nedeniyle köylerinin ağır hasar aldığını ifade eden Coşkun, "Evlerimizde ağır tahribat oluştuğu için halkımız şehir merkezine gitti. Bazen köye gidenler oluyor kontrol amaçlı ama 3 saat gidiş, 3 saat geliş süresi tutuyor. Bizim köyümüz 70 hanedir. Biraz daha şartlar düzelirse köylülerimiz evlerine tekrar döner diye tahmin ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelinde çalışma gruplarının görev alanları belirlendi
İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak
Soylu'dan depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin açıklama
YSK Başkanı Yener: Seçime 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir

Benzer haberler

Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımına başlandı

Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımına başlandı

Malatya'da enkaz altında kalan anne ve kızı yakınlarının sesinden güç alarak hayata tutundu

Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor

Adıyaman'da depremde ağır hasar gören dağ köylerinden kente göç yaşandı

Adıyaman'da depremde ağır hasar gören dağ köylerinden kente göç yaşandı
Hatay'da 10 yıl önce restore edilen asırlık taş binalar depremden sağlam çıktı

Hatay'da 10 yıl önce restore edilen asırlık taş binalar depremden sağlam çıktı
Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmentinde zemin etüdü için sondaj çalışması yapılıyor

Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmentinde zemin etüdü için sondaj çalışması yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet