Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafta yıkılan 3 bina görülüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bazı binalar, depremden önce çekilen fotoğrafta kareye yansıdı.
Adıyaman
Yeni Mahalle'de bulunan Fırat Sitesi'nin üç bloğu da deprem sırasında yıkıldı.
Depremden önce 5 Şubat'ta saat 17.00 sularında çekilen fotoğrafta sitedeki binaların, depremin ardından aynı bölgede çekilen fotoğrafta yıkıldığı görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.