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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafta yıkılan 3 bina görülüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bazı binalar, depremden önce çekilen fotoğrafta kareye yansıdı.

Orhan Pehlül   | 25.02.2023
Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafta yıkılan 3 bina görülüyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Yeni Mahalle'de bulunan Fırat Sitesi'nin üç bloğu da deprem sırasında yıkıldı.

Depremden önce 5 Şubat'ta saat 17.00 sularında çekilen fotoğrafta sitedeki binaların, depremin ardından aynı bölgede çekilen fotoğrafta yıkıldığı görülüyor.

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