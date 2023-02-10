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Hatay’da, İskenderun Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binasının yıkılan bloğunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'nin Raufbey Mahallesinde on katlı bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Asrın felaketi

Adıyaman'da 2 kardeş, 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kardeş, depremden 88 saat sonra kurtarıldı.

Rauf Maltaş, Esra Hacioğlu Karakaya   | 10.02.2023
Adıyaman'da 2 kardeş, 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Adıyaman

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Adıyaman merkezde bulunan Yeni Mahalle'de 6 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında Batman Havalimanı İtfaiye Birimi, enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif Zincirkıran ile 14 yaşındaki kardeşi Kadir Zincirkıran'a ulaştı.

Ekiplerin sağ çıkardığı kardeşler, tekbirler eşliğinde sedyelere alınarak ambulanslara taşındı.

Zincirkıran kardeşler, ambulanslardaki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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