Adıyaman'da 2 kardeş, 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kardeş, depremden 88 saat sonra kurtarıldı.
Adıyaman
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Adıyaman merkezde bulunan Yeni Mahalle'de 6 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.
AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında Batman Havalimanı İtfaiye Birimi, enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif Zincirkıran ile 14 yaşındaki kardeşi Kadir Zincirkıran'a ulaştı.
Ekiplerin sağ çıkardığı kardeşler, tekbirler eşliğinde sedyelere alınarak ambulanslara taşındı.
Zincirkıran kardeşler, ambulanslardaki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.