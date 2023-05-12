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Eğitim, Asrın felaketi

Adıyaman Gölbaşı'nda prefabrik yaptırılan fen lisesi açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde prefabrik olarak yaptırılan Gölbaşı Fen Lisesi açıldı.

Emin Tezerdi  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Adıyaman Gölbaşı'nda prefabrik yaptırılan fen lisesi açıldı Fotoğraf: Emin Tezerdi/AA

Adıyaman

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, açılıştaki konuşmasında, gece gündüz demeden ilçenin yaralarını sarmaya gayret ettiklerini söyledi.

Eğitimdeki açığı kapatmak için pozitif ayrımcılık yapıldığını anlatan Seyhan, bu anlamda eğitim alanındaki eksiklikleri en kısa sürede kapatmak arzusunda olduklarını ifade etti.

Seyhan, okulun açılmasında emeği geçen Ahbap derneğinin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent başta olmak üzere ekibine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise eğitim öğretim faaliyetleri için ilçede 4 prefabrik okul, 200 konteyner hizmete açtıklarını, ayrıca öğrencilerin eğitimden giyeceğe kadar her ihtiyacına da cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Haluk Levent de deprem ilk gününden beri ellerinden geldiği kadar afetzedelere destek olmaya çalıştıklarını ve bu kapsamda deprem bölgesindeki illere 14 prefabrik okul kurduklarını bildirdi.

Açılışın ardından sınıf gezen protokol üyelerini 11 sınıf öğrencileri Haluk Levent'in "Elfida" şarklısıyla karşıladı.

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