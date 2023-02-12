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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman Gölbaşı'nda "konteyner kent" çalışmaları başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "konteyner kent" çalışmaları başladı.

Dursun Ekrem Er   | 12.02.2023
Adıyaman Gölbaşı'nda "konteyner kent" çalışmaları başladı

Tokat

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gölbaşı ilçesinde geçici barınma alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalara hız verildiğini bildirdi.

Konteyner kent için ilçede uygun yerin belirlendiğini, afetten etkilenen vatandaşların geçici olarak barındırılacakları bu alana taşınacaklarını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık, onların dertleriyle dertlendik. Kurtarma çalışmalarının hızla yürütülmesi için elimizden geleni yaptık. Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve yağmur gibi akan yardımlarla ülkemizin bu bölgesine yetişmeye çalışıyoruz. Gölbaşı ilçemizde konteyner kent alanını tespit ettik. Hızlıca çalışmalara başladık. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına aktarmış olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yine büyük bir azimle devam ettirmekteyiz."

Gölbaşı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını da aktaran Hatipoğlu, "Yakında hasar tespitlerini tamamlayarak, ilçemizde tamamen düzeni sağlamış olacağız. Tekrar ülkemize geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

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