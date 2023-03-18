Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,809.60
BTC/USDT
27,254.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü. -VTR-
logo
Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı depremzedeler için görevine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ikiz kızları ve oğlunun yaşamını yitirdiği apartmanın enkazından 41 saat sonra çıkarılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıtkı Sönmez, acısını bir kenara bırakıp görevinin başına geçti.

Serkan Avci, Mehmet Bayrak  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı depremzedeler için görevine döndü Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı Sönmez Apartmanı, 6 Şubat'ta yaşanan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde yıkıldı.

Dr. Sönmez'in 23 yaşlarındaki ikiz kızları Melike Gül ve Şeyma Nur ile 19 yaşındaki oğlu Zarif, binanın enkazında yaşamını yitirdi, Sıtkı Sönmez ise mücadele verdiği yıkıntıların arasından 41 saat sonra çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından Samsun'a giden Sönmez, başhekimlik görevini vekaleten yürüttüğü Hatay'a dönerek sahra hastanesinde kendisi gibi afetzedelerin yaralarının sarılmasına yardımcı oluyor.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Sönmez, o gece ilk sarsıntısıyla uyandığını söyledi. Ayağa kalkmak istediğini ancak depremin şiddetinden dolayı bunu başaramadığını belirten Sönmez, "Yere yığıldım, üzerime beton tavan düştü, yaşam alanı oluşturarak beni oraya hapsetti. O zaman olayın boyutunu bilmiyordum. Seslenmeye çalıştım cevap alamadım." dedi.

"Bir baba olarak yaşadığım acı tarif edilemez"

Sönmez, yaklaşık 8 saat sonra sesini duyan yeğeninin enkazdan içeri girerek kendisine nefes alabileceği bir alan oluşturduğunu aktardı.

Enkaz altında yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"İkiz kızlarım ve oğlum olmak üzere 3 çocuğum enkaz altında rahmetli oldular. Aynı binada kız kardeşim ve ağabeyimin iki kızı da vardı. Aile yakınlarımızdan 6 şehidimiz oldu. Hastaneden çıktıktan sonra çocuklarımın cenazesini defnettim. Bir baba olarak yaşadığım acı tarif edilemez. Herkes annesi, babası ve yakınları öldüğünde çok üzülür ama evlat acısı çok farklı. Tarifi çok zor. Her bir evladın için ayrı bir acı duyuyorsun. 3 evlat birden. 23 yaşında iki kız, 19 yaşında bir oğlan... Kolay bir olay değil. Allah bize sabır ve tahammül versin."

Dr. Sönmez, Samsun'da kendisini toparladıktan sonra Hatay'a dönmeye karar verdiğini ve depremzedelere yardımcı olabilmek için işinin başına geçtiğini kaydederek "Hayatımdaki tek gayem insanlara yardımcı olabilmek, onlar için bir şey yapabilmekti. Maddi hiçbir şeyi gözetmedim. Şu anda aynı duygularla buradayım. İnsanlara ufak bir faydam olabilirse o bana kafi, başka hiçbir maksadım yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki TOKİ binalarını örnek gösterdi
Malatya'da esnafın ticaretini devam ettirebilmesi için "konteyner çarşı" kuruluyor
Osmaniye'de kurulan konteyner kente depremzedeler yerleştirilmeye başlandı

Benzer haberler

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı depremzedeler için görevine döndü

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı

Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı
Depremin tarım sektöründe yarattığı zarar 24,2 milyar lirayı buldu

Depremin tarım sektöründe yarattığı zarar 24,2 milyar lirayı buldu
Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi

Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet