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Dünya, Asrın felaketi

AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar avro ile destekleyecek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansının açılışında Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine destek çağrısı yaptı.

Selen Temizer  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar avro ile destekleyecek Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında, "AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar avro ile destekleyecek." dedi.

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