Dolar
32.39
Euro
35.04
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,483.50
BTC/USDT
69,491.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Araştırma

Araştırma: ABD'de siyahiler, polisin orantısız müdahalesinde ölenlerin yaklaşık 3'te 1'i

Siyahiler, ülke nüfusunun ise yaklaşık yüzde 12'sine tekabül ediyor.

Salih Okuroğlu  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Araştırma: ABD'de siyahiler, polisin orantısız müdahalesinde ölenlerin yaklaşık 3'te 1'i

Ankara

ABD'de yapılan bir araştırma, 2012-2021 döneminde polislerin orantısız müdahalesi sonucu ölen 1036 kişinin yaklaşık üçte birinin, nüfusun yine yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan siyahiler olduğunu ortaya koydu.

The Associated Press, ulusal PBS kanalındaki Frontline programı ve Howard Araştırmacı Gazetecilik Merkezi tarafından yürütülen ortak araştırmada, ABD'deki polislerin 2012-2021 yıllarında fiziksel güç ya da şok tabancası benzeri ateşli silah dışındaki araçlarla orantısız müdahalesi sonucu ölümle sonuçlanan vakalar incelendi.

Araştırmada, bu 10 yıl içerisinde polisin sert müdahalesi sonucu 1036 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Siyahilerin, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini tekabül ettiği belirtilen araştırmada, bu yıllarda polis müdahalesi sonucu ölen 1036 kişinin yaklaşık 3'te 1'inin siyahilerden oluştuğu vurgulandı.

Araştırmada, ABD Adalet Bakanlığının son yıllarda birçok polis departmanında inceleme yaptığı ve polis müdahalelerinde ırk temelli ayrımcılık yapıldığını belgelediği kaydedildi.

Bu vakaların birçoğunda polisin, kırmızı ışıkta geçme gibi nispeten "küçük suçlar" için yapılan durdurmaların yanı sıra yasa dışı arama gibi işlemler gerçekleştirdiği aktarılan araştırmada, bunlara ek olarak gereksiz güç kullanımı ya da sebepsiz gözaltı uygulamalarının da yüksek oranlarda siyahilere yapıldığına işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin Bakü'deki iftarında farklı sektörlerin temsilcileri bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Filistin, tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her seçim dönemini milletimize gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük
Samsun'da çiftçilere sera naylonu, tohum ve süt sağım makinesi dağıtıldı
"Yasa dışı taşımacılık" iddiasıyla Martı TAG hakkında açılan dava ertelendi

Benzer haberler

ABD'nin "Gazze'de saldırılar sonrası çok uluslu güç" için ön görüşmeler yaptığı iddia edildi

ABD'nin "Gazze'de saldırılar sonrası çok uluslu güç" için ön görüşmeler yaptığı iddia edildi

Araştırma: ABD'de siyahiler, polisin orantısız müdahalesinde ölenlerin yaklaşık 3'te 1'i

Çinli Huawei, ABD’den gelen baskılara rağmen geçen yıl karını ikiye katladı

Bakan Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul etti

Bakan Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul etti
Soygun öncesi yoga yapan hırsızdan, şapkayı kirpi sanan kadına kadar martın tuhaf olayları

Soygun öncesi yoga yapan hırsızdan, şapkayı kirpi sanan kadına kadar martın tuhaf olayları
ABD: Nijer'den çekilmeye ilişkin henüz bir kararımız yok

ABD: Nijer'den çekilmeye ilişkin henüz bir kararımız yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet