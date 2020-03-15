Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji, Antarktika Bilim Seferi

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığının, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne iştirak ettiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 15.03.2020
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB),  yapılan açıklamada, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde 9 Şubat-9 Mart tarihlerinde düzenlendiği hatırlatıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığının, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne iştirak ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, hidrografik ve oşinografik ölçümler başarıyla icra edilerek Antarktika Horseshoe Adası Lystad Körfezi'nde kurulan 'Türk Bilim Üssü'nün yaklaşma sularına ait deniz haritası ve oşinografik özellikleri çıkartılarak ülkemizin Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde gözlemci üye statüsünden danışman üye statüsüne geçme hedeflerine katkı sağlandı. SHOD Başkanlığı 2017'den bu yana Antartika Bilim Seferlerine iştirak ederek, bu önemli sürece aktif katkı sağlamaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı
Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlardan 5'i gözlem altına alındı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Karantina söz konusu değil
Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Valencia kulübünü koronavirüs sardı

Benzer haberler

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 EYP imha edildi

Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor

Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
'Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu havada geçmiştir'

'Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu havada geçmiştir'
Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi

Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi