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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Trump'tan seçim gününde "içerideki düşmanlara" karşı ordudan destek alınması önerisi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçim gününde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için ordudan destek alınmasını istedi.

Dilara Karataş  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Trump'tan seçim gününde "içerideki düşmanlara" karşı ordudan destek alınması önerisi

Ankara

Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimin sakin geçmeyebileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Trump, Biden'ın neler olup bittiğine dair herhangi bir fikri olmadığını ve "gününün çoğunu uyuyarak geçirdiğini" belirtti.

Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını gibi bir olayın seçim gününde yeniden yaşanmayacağını, en azından kendi destekçileri tarafından böyle bir olayın başlatılmayacağını ifade etti.

"Bence daha büyük sorun içerideki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Bazı hasta insanlarımız, radikal sol politikacılarımız var." diyen Trump, Ulusal Muhafızlardan ya da ordudan bu insanlara karşı seçim gününde destek alınması gerektiğini savundu.

Trump'tan Kuzey Kore açıklamaları

Eski Başkan Trump, döneminde Kuzey Kore ile ilişkilerin geliştiğini ancak ilk başlarda lider Kim Jong-un'un "masamda kırmızı bir düğme" var diyerek nükleer tehditte bulunması nedeniyle ilişkilerin "gerçekten kötü" başladığını dile getirdi.

Trump, Kim'in tehdidine "Benim de kırmızı düğmem var ama daha büyük ve benim kırmızı düğmem çalışıyor." diyerek karşılık verdiğini aktardı.

Eski Başkan Barack Obama döneminde Kuzey Kore ile "savaşa girmeye yakın olduklarını" öne süren Trump, "Milyonlarca insanın öldüğü nükleer savaşa girebilirdik." dedi.

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