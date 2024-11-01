Dolar
34.32
Euro
37.36
Altın
2,748.74
ETH/USDT
2,499.90
BTC/USDT
69,265.00
BIST 100
8,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD Başkanı Biden'ın "çöp" gafı, Beyaz Saray'ın Stenografi ve Basın ofislerini karşı karşıya getirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın destekçilerini "çöp" olarak nitelemesinin ardından Beyaz Saray Basın Ofisinin bu ifadeyi "destekçinin çöpü" şeklinde değiştirmesine Stenografi Ofisi tepki gösterdi.

Murat Karadağ  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
ABD Başkanı Biden'ın "çöp" gafı, Beyaz Saray'ın Stenografi ve Basın ofislerini karşı karşıya getirdi

Ankara

Associated Press'in elde ettiği ve adlarının açıklanmasını istemeyen iki Beyaz Saray yetkilisine teyit ettirdiği e-postaya göre, Stenografi Ofisi yetkilisi, Basın Ofisinin Biden'ın konuşma transkriptinde kendilerinden habersiz yaptığı değişikliği "protokol ihlali" olarak niteledi.

E-postada Beyaz Saray Basın Ofisinin bağımsız olarak transkriptte değişikliğe gitme yetkisinin bulunmadığı vurgulanarak, "Ulusal arşivlerimizde kaydedilen Stenografi Ofisinin bu transkripti, artık Basın Ofisi personeli tarafından düzenlenen ve kamuoyuna açıklanan versiyonunda farklı." ifadesi kullanıldı.

Basın Ofisinin, Biden'ın yaptığı gafı toparlamak amacıyla Stenografi Ofisinden teyit almadan kendi versiyonlarını web sitesinden yayımladığı belirtilen e-postada, "Yorumda bir farklılık varsa Basın Ofisi, transkripti bekletmeyi seçebilirdi ancak bağımsız olarak düzenleme yapamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Stenografi Ofisi yetkilisi, konuya ilişkin rahatsızlığını Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt'a gönderdiği başka bir e-postada dile getirerek, "Aciliyetinden bağımsız, transkriptlerimizin doğru ve geçerli olması için düzenleme, onay ve yayımlama süreçlerinde tutarlı bir protokole bağlı kalmamız çok önemlidir." diye yazdı.

Biden'dan "çöp" gafı

Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'ın Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesi tartışmaya yol açmıştı.

Bunun üzerine ABD basınındaki haberlerde Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuştuğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates'in paylaştığı konuşma dökümünde Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir. Onun Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Gürz-25" operasyonlarında teröristlerin kullandığı 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
"Balkanlar'ın Davos"u geleneksel hale getirilecek
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Bakan Tunç'tan Esenyurt Belediye Başkanı hakkındaki adli soruşturmaya ilişkin açıklama

Benzer haberler

Anket: ABD'lilerin çoğu seçim günü hakkında "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissediyor

Anket: ABD'lilerin çoğu seçim günü hakkında "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissediyor

ABD: İsrail-Lübnan çatışmasını sonlandırmak için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi

Trump'tan, Harris'in mülakat verdiği "60 Minutes" programı için CBS News'a 10 milyar dolarlık dava

ABD Başkanı Biden'ın "çöp" gafı, Beyaz Saray'ın Stenografi ve Basın ofislerini karşı karşıya getirdi

ABD Başkanı Biden'ın "çöp" gafı, Beyaz Saray'ın Stenografi ve Basın ofislerini karşı karşıya getirdi
Musk'tan düzenlediği çekiliş nedeniyle hakkında açılan davanın federal mahkemeye taşınması talebi

Musk'tan düzenlediği çekiliş nedeniyle hakkında açılan davanın federal mahkemeye taşınması talebi
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan, ABD'ye "Rum Yönetimi" tepkisi

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan, ABD'ye "Rum Yönetimi" tepkisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet