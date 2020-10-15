Euro
9.29
Dolar
7.94
BIST 100
1,179.90
Altın
1,895.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar 17 milyondan fazla oy kullanıldı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şu ana kadar 17 milyondan fazla oy kullanıldığı belirtildi.

Islam Doğru   | 15.10.2020
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar 17 milyondan fazla oy kullanıldı

New York

Erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şimdiye kadar 17 milyon 114 bin 300 kişi oy kullandı.

Florida, California ve Teksas eyaletleri erken oylamanın en fazla yapıldığı bölgeler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 80 milyona yakın oy talep ettiği bildirildi.

Sitenin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta veya sandığa elden bırakma yoluyla erken oylamaya izin verilmesinin, sayının yükselmesinde ana etken olduğunu belirtmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak bu seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65’ine tekabül edeceği ve bu oranın 1908’den bu yana en yüksek seviyede katılım olacağına dikkat çekmişti.

2016’da yapılan başkanlık seçimlerinde, posta yoluyla sadece 75 bin erken oy kullanılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ekibinden bir kişinin Kovid-19 çıkması nedeniyle zirveden ayrıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi
DSÖ'den 'Kovid-19 vakaları Avrupa'da katlanarak artıyor' uyarısı
İran'da 'koronavirüsle ilgili gerçek ölüm sayıları açıklananın çok üzerinde' iddiası
Bilim insanlarından 'Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yöntemi çok tehlikeli' uyarısı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar 17 milyondan fazla oy kullanıldı

Çin, ABD'yi yaptırımlarla uluslararası ilişkilerin normlarını ihlal etmekle suçladı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı
İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı

İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı
Çin ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini takip etti

Çin ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini takip etti