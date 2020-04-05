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AA Yüz Yaşında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: AA Türkiye'nin gündemini dünyaya, dünyanın gündemini Türkiye'ye taşıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye'nin gündemini dünyaya, dünyanın gündemini Türkiye'ye taşıyan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Selma Kasap   | 05.04.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: AA Türkiye'nin gündemini dünyaya, dünyanın gündemini Türkiye'ye taşıyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. 

İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gündemini dünyaya, dünyanın gündemini Türkiye'ye taşıyan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Her hal ve şartta bir çok zorluğu göğüsleyerek mesleğini icra eden tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum. Daha nice yıllara..."

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