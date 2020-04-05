Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: AA Türkiye'nin gündemini dünyaya, dünyanın gündemini Türkiye'ye taşıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye'nin gündemini dünyaya, dünyanın gündemini Türkiye'ye taşıyan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye’nin gündemini dünyaya, dünyanın gündemini Türkiye’ye taşıyan Anadolu Ajansı’nın 100. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 5, 2020
Her hal ve şartta bir çok zorluğu göğüsleyerek mesleğini icra eden tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Daha nice yıllara... https://t.co/XHW0IEMew5
İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin gündemini dünyaya, dünyanın gündemini Türkiye'ye taşıyan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Her hal ve şartta bir çok zorluğu göğüsleyerek mesleğini icra eden tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum. Daha nice yıllara..."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.