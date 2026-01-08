Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Van
Şevli, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", Mahmoud İssa'nın, "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Rektör Şevli, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafını oylayan Şevli, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı karelerini seçti.
Şevli, Anadolu Ajansının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
AA'nın geleneksel hale getirdiği "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden kıymetli fotoğrafların bulunduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:
"Tüm kategorilerde oy kullandık. Dünya çapında çok önemli hizmetler yürüten Anadolu Ajansı uzun yıllardır bu nitelikli yarışmayı sürdürüyor. Yöneticilerinin ve çalışanlarının emeklerine sağlık. 'Yılın Kareleri' yarışmasında kıymetli bir emek var. Objektiflere yansıyan birbirinden güzel fotoğraf karelerini değerlendirdik."
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.