logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Kömürcü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mertkan Oruç, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
ULAK Haberleşme Genel Müdürü Kömürcü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Kömürcü, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kömürcü, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" ve "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğraflarını seçti.

Kömürcü, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi Koridoru" başlıklı karesine, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

"Karelerden seçimimizi yaptık ve bundan da mutluluk duyduk"

Kömürcü, AA'nın, 100 yılı aşkın tarihiyle Türkiye'nin köklü ve resmi yayın kurumu olarak her zaman olduğu gibi dünyanın dört bir tarafından çok etkileyici kareleri paylaştığını belirtti.

Hem hayatı aktüel haberleriyle takip noktasında, hem de Türkiye'yi dünyadan, dünyayı Türkiye'den haberdar etme noktasında oldukça etkili bir katalog paylaşıldığını bildiren Kömürcü, "Hem günlük yaşamı, haberleri, fotoğrafçılarımızın sanat gücünü gösteren hem de haber değeri olan yüksek kompozisyonları paylaşan yılın karelerinden seçimimizi yaptık ve bundan da mutluluk duyduk. AA'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

