Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Büyükelçisi Eler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Salih Okuroğlu  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Büyükelçisi Eler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Salih Okuroğlu/AA

Viyana

Büyükelçi Eler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Eler, "Gazze: Açlık" kategorisinde, Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde, oyunu Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesinden yana kullanan Eler, "Spor"da Arife Karakum'un "Hava topu" fotoğrafını oyladı.

Eler, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde, Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

