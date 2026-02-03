Dolar
43.50
Euro
51.44
Altın
4,946.82
ETH/USDT
2,264.50
BTC/USDT
76,028.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Kızıltan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Salih Okuroğlu  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Kızıltan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Salih Okuroğlu/AA

Viyana

Büyükelçi Kızıltan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kızıltan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçti.


Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı

"Haber" kategorisinde oyunu Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" karesinden yana kullanan Kızıltan, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını oyladı.


Mavi Vatanımız - TEKNOFEST Mavi Vatan geçiş töreni

Kızıltan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.


Göklerde Bir Kale - Karahisar Kalesi'nde sis

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından iki ülkeden ortak bildiri
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Kızıltan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Kızıltan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız

Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin bekleyişi sürüyor

Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin bekleyişi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet