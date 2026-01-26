Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Tekirdağlı itfaiyeciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fırat Çakır  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Tekirdağlı itfaiyeciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

İtfaiyeciler Şakir Kaya, Nilgün Topçu ve Didem Karkın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmud İssa'nın "Gazze'de gıda krizi derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini seçen ekip, "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya Meydan Okumak" adlı fotoğraflarını seçen personel, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karesini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam ediyor.

