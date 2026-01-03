Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Tekirdağ Jandarma Komutanı Güngör AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mesut Karaduman  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Tekirdağ Jandarma Komutanı Güngör AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Albay Güngör, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Life Box, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

Güngör, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Gerald Anderson'un çektiği "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karelerini seçen Albay Güngör, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğrafına oy verdi.

