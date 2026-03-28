Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 37 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 37 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde son bir haftada çalışma gerçekleştirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 99 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 37 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.