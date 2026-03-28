Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, yarın kentin kuzeybatı ilçelerinde sağanak beklendiğini bildirdi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine göre, yarın Ankara'nın kuzeybatısı ile Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.