Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı

Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde sezonu erken kapattı.

Mesut Karaduman  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Marmara'da balık miktarının azalması nedeniyle balıkçılar, Süleymanpaşa ilçesindeki barınağa çektikleri gırgır teknelerinde topladıkları ağları onarmaya başladı.

Farklı şehirlerden Tekirdağ'a gelen tayfalar da ağ onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından memleketlerine döndü.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların mecburen sezonu erken bitirdiğini söyledi.

Balıkçıların denizden çok az ürünle dönmeye başlaması üzerine paydos kararı aldıklarını belirten Pehlivanoğlu, "Büyük tekneler faaliyetlerini durdurdu. 15 Nisan'a kadar bekleyecekler. 12 metrenin altındaki küçük tekneli balıkçılar ise avcılık faaliyetlerini sürdürecek. Onlara 15 Nisan sonrasında bir yasak uygulanmıyor. Balığın az çıkması nedeniyle büyük tekneler, av yasağını beklemeden sezonu kapattı." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Okan Yılmaz da denizlerde balığın azaldığını ifade ederek, mecburen erken paydos ettiklerini dile getirdi.


