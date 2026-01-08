Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Sinop Valisi Özarslan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Sinop Valisi Özarslan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Gökhan Güçüklüoğlu/AA

Sinop

Özarslan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Özarslan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli fotoğrafından yana oyunu kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" isimli fotoğrafını seçen Özarslan, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Vali Özarslan, Anadolu Ajansının her yıl birbirinden değerli fotoğrafları kendileriyle buluşturduğunu belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

