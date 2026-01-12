Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Isparta
Erin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın, "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli yardım dağıtım merkezlerine akın etti" başlıklı fotoğrafını seçen Erin, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini tercih etti.
Annesinin Biriciği - İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Anneler Günü acı ve hüzünle karşılanıyor
Erin, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgür Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
İnsanlar ve Bombalar - İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi yaralandı
Erin, AA'nın düzenlediği fotoğraf oylamasına bu yıl da iştirak ettiklerini söyledi.
Gazze'de çekilen fotoğrafların daha çok dikkatini çektiğini belirten Erin, "İnşallah 2026 yılı, Gazze'deki mazlum insanların kurtuluşuna vesile olur. Oradaki büyük bir insanlık dramına imza atan Siyonist zihniyetin cezasız kalmamasını temenni ediyorum." dedi.
Yeşilin Sonu - Kırklareli'nde kuruyan gölette balık ölümleri
Erin, Gazze'deki zulme karşı uluslararası camianın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Katliamların durdurulması ve uluslararası hukuka uygun şekilde bu zulmü gerçekleştirenlerin hesap vermesini sağlayacak mekanizmaların işletilmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamada katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.