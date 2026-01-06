Çankırı Valisi Taşolar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Vali Taşolar, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Taşolar, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" ile "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" isimli karelerini tercih etti.
Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi
Taşolar, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
Rastgeldi - Senegalli kadınların mahremiyeti: Soutoureu
Fotoğrafların hepsinin ayrı bir hikaye anlattığını vurgulayan Vali Taşolar, "Her fotoğrafın arkasında büyük emekler var. Emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasını takip ediyorum. Her geçen yıl seviye daha da yukarı çıkıyor, fotoğrafların seçilmesi daha da zorlaşıyor." dedi.
Statların Dili - Galatasaray - Bodo/Glimt
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.