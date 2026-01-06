Dolar
43.04
Euro
50.54
Altın
4,459.54
ETH/USDT
3,220.50
BTC/USDT
93,303.00
BIST 100
11,804.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Çankırı Valisi Taşolar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammed Kaygın  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Çankırı Valisi Taşolar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Vali Taşolar, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Taşolar, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" ile "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" isimli karelerini tercih etti.


Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi

Taşolar, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğraflarını oyladı.


Rastgeldi - Senegalli kadınların mahremiyeti: Soutoureu

Fotoğrafların hepsinin ayrı bir hikaye anlattığını vurgulayan Vali Taşolar, "Her fotoğrafın arkasında büyük emekler var. Emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasını takip ediyorum. Her geçen yıl seviye daha da yukarı çıkıyor, fotoğrafların seçilmesi daha da zorlaşıyor." dedi.


Statların Dili - Galatasaray - Bodo/Glimt

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da 6 ilde dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor
İstanbul'da malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı
Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında
Edirne'de Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit kaldırılıyor
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Çankırı Valisi Taşolar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çankırı Valisi Taşolar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İzmir Valisi Elban, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Aynı şemsiyenin altında"yı seçti

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması başladı

Çankırı'daki İndağı Kaya Mezarları tarih ve doğa meraklılarının ilgisini çekiyor

Çankırı'daki İndağı Kaya Mezarları tarih ve doğa meraklılarının ilgisini çekiyor
Çankırı'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile görüntülendi

Çankırı'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile görüntülendi
Çankırı'da ilk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi

Çankırı'da ilk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet