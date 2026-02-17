Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Serhat Tutak  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Balcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Balcı, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini, Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Balcı, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli imzalı "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
