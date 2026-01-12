Dolar
43.11
Euro
50.34
Altın
4,610.02
ETH/USDT
3,116.70
BTC/USDT
91,650.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hale Pak  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Burdur

Bilgihan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçen Bilgihan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini tercih etti.

Bilgihan, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Bilgihan, fotoğrafların duyarlılığının yüksek, aynı zamanda toplumsal hassasiyeti de vurguladığını söyledi.

Oylama sonrasında 2012 yılındaki ödül alan fotoğrafları da inceleyen Bilgihan, "10 yıllardır devam eden savaştan, açlıktan ve kıtlıktan en çok etkilenen kadınların, çocukların fotoğraflarına tanıklık ettik. İnşallah dünya 2026 senesinin barışın olduğu, insanlığın bu çağrıyı duyduğu bir sene olmasını temenni ediyorum. Anadolu Ajansının çalışanlarını, fotoğraflarıyla bizlere ufkunu ve mesajını paylaşan çok değerli foto muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamada katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
TÜRGEV'in sahada yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden öne çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kadın basketbolcular, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kadın basketbolcular, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
AFAD Başkanı Pehlivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AFAD Başkanı Pehlivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet