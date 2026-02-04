Amasya Valisi Bakan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Amasya Valisi Önder Bakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Amasya
Vali Bakan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
Bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'in "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafına oy veren Vali Bakan, Portre kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafını seçti.
Haber kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", Spor kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğraflarını tercih etti.
Bakan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı fotoğraflarını oyladı.
Oylama
AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.
