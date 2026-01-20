Dolar
Adalet Bakanı Tunç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İsmet Karakaş  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Adalet Bakanı Tunç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Cem Genco - AA

Ankara

Tunç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bakan Tunç, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçti.

Tunç, "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafı için oy kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Bakan Tunç, Beytullah Eles'in "Göklerde Bir Kale"  fotoğrafını tercih etti.

Tunç, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde de Tunç, Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Tunç, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy verdi.

"AA, Gazze'deki delilleri kayıt altına alıp tarihe not düşüyor"

Bakan Tunç, Anadolu Ajansına "Yılın Kareleri" oylamasına katılma imkanı verdiği için teşekkür ettiğini belirterek, "Anadolu Ajansımız bir asrı aşan hem görsel hem de yazılı haberciliğiyle Türkiye'de önemli bir marka. Dünyanın dört bir tarafında muhabirleriyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla, topladıkları haberlerle, çektikleri fotoğraflarla adeta tarihe hem tanıklık ediyorlar hem de tarihe not düşüyorlar." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması için seçilen fotoğrafları birbirinden değerli ve anlamlı bulduğunu kaydeden Tunç, "Seçerken çok zorlandığımızı ifade etmek istiyorum. Her bir fotoğraf 'Yılın Karesi' olabilecek nitelikte fotoğraf." ifadelerini kullandı.

"Gazze: Açlık" kategorisi ile "Portre" kategorisinde "tarihe kanıt düşen fotoğraflar"ın bulunduğunu dile getiren Tunç, Gazze'de 2 yılı aşkın bir süredir soykırım yapıldığını, soykırımın dünyaya aktarılması adına AA'nın çok önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

AA'nın Gazze'deki delilleri kayıt altına aldığını ve tarihe not düştüğünü vurgulayan Tunç, bunların uluslararası mahkemelerde devam eden ve ileride görülecek davalara delil niteliği taşıdığını bildirdi.

"Doğru haberin dünyaya aktarılması noktasında büyük bir başarı söz konusu"

Gazze'de büyük bir dram yaşandığını, İsrail'in suç işlediğini belirten Tunç, "İnsanları açlığa terk etmek suçtur. Birleşmiş Milletler Soykırım Sözlemesi'nin bütün unsurlarını ihlal eden bir İsrail söz konusu. İnsani yardımın engellenmesi noktasında bugüne kadar hep insani yardımları engellemeye çalıştılar ve insanları açlığa mahkum ettiler. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insani yardımlar noktasında hep Gazze'nin yanında olmaya çalıştık ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

Anadolu Ajansına emekleri ve çalışmaları için teşekkür eden Tunç, "Habercilik anlayışıyla, doğru haberin bütün dünyaya aktarılması noktasında büyük bir başarı söz konusu. Ben bu başarıda emeği geçen tüm Anadolu Ajansı muhabirlerini, yöneticilerini ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

