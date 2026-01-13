Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

AA "Yılın Kareleri" oylaması için CSO Ada Ankara'da dijital ekran kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylaması için ziyaretçilerin katılımına olanak sağlayan dijital ekran kuruldu.

Fatih Gökbulut  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
AA "Yılın Kareleri" oylaması için CSO Ada Ankara'da dijital ekran kuruldu Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Ziyaretçiler, protokol girişinde yer alan ekranda, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleme fırsatı bulacak.

Sanatseverler, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceleyerek oy kullanabilecek.

Ocak ayı süresince bu alanda kalacak ekran sayesinde CSO Ada Ankara ziyaretçileri, yılın en etkileyici karelerinin belirlenmesine katkı sunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
