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AA Yayınları

Asrın Felaketi- 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri

11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Asrın Felaketi- 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri


Yayın Adı: Asrın FelaketiSayfa Sayısı: 312
Basım Tarihi: 2024Boyut: 28 x 28 cm
Tür: ISBN: 978-625-94504-1-4
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 1000 TL

Kitap Hakkında

6 Şubat 2023’te tarihimizin en büyük felaketlerinden biri yaşanmıştır. Yerle bir olmuş binalar, göçükte kalan canlar, gözyaşı, umut; hepsi bir aradaydı.

Anadolu Ajansı Yayınları olarak, toplumsal vazifemizi yerine getirmek maksadıyla bu trajik olayı bir kitap hâline getirmeyi hedefledik. Eserde, felaketin neleri beraberinde getirdiğini, fotoğraflar eşliğinde sunduk. Ailelerin yok oluşunu, hayatta kalma mücadelesini ve toplumsal dayanışmanın gücünü ortaya koymaya çalıştık. Devlet ile milletin el ele verdiği mücadeleyi resmetmeyi istedik.

Literatüre “Asrın Felaketi” olarak geçen depremleri ele alan bu kitap, sarsıntının ilk anlarından itibaren yaşananları anlatıyor ve toplumumuzun bu felaketle başa çıkma imtihanını ortaya koyuyor. Yalnızca depremin yıkıcılığını değil, aynı zamanda yeniden inşa sürecindeki umudu ve dayanışmayı da inceliyor. İlk haftanın kronolojisinin detaylı bir şekilde ele alındığı çalışmamızda, sarsıntının ilk anında yaşanan kaos ile sonrasında ortaya çıkan zorluklar analizler ve infografiklerle desteklenmiştir.

Elinizdeki eserde; depremlerin açtığı yaralar, toplumun kenetlenişi ve yeniden doğuşun hikâyesini bulacaksınız.

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