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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Rize Valisi Çeber: Her zaman güvenilir, saygın, doğru haberin kaynağı

Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Fikret Delal   | 06.04.2020
Rize Valisi Çeber: Her zaman güvenilir, saygın, doğru haberin kaynağı

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, Anadolu Ajansının, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına başarılı çalışmalara imza attığını belirtti. 

Çeber, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, ülkemizin en köklü kurumlarından birisidir. Her zaman güvenilir, saygın, doğru haberin kaynağı olarak en geniş örgütlenme ağına sahiptir. Temel amacı kamu yararını gözetmek olan Anadolu Ajansımızın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü en iyi dileklerimle kutluyor, tüm çalışanlarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum."

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