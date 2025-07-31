60 saniyede ekonomide bugün (31 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
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🏖️Turizm gelirlerinde rekor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 31, 2025
📈Bakan Bolat'tan cari fazla mesajı
🧑🍼Doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/71lygAZY3e