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Ekonomi

Microsoft, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ikinci şirket oldu

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ikinci şirket oldu.

Dilara Zengin Okay  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Microsoft, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ikinci şirket oldu

Washington

Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasının ardından yüzde 5'in üzerinde artışla 539 dolara kadar tırmandı.

Böylece şirketin piyasa değeri 4 trilyon doları görürken Microsoft, Nvidia'nın ardından bu değere ulaşan ikinci şirket oldu.

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Microsoft'un hisselerindeki yükselişte, şirketin dün açıklanan bilançosu etkili oldu.

Mali takviminde 30 Haziran'da biten 3 aylık dönemi 2025 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul eden Microsoft, söz konusu dönemde gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 76,4 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 24 artışla 27,2 milyar dolara çıkarken, hisse başına karı 2,95 dolardan 3,65 dolara yükselmişti.

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella da şirketin bulut platformu Azure'un gelirinin bu yıl yüzde 34 artarak 75 milyar doları aştığını açıklamıştı.

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