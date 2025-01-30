60 saniyede ekonomide bugün (30 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🔥Bakan Bayraktar’dan doğal gaz mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 30, 2025
📈Merkez Bankası rezervlerinde rekor
📰ABD ve Avro Bölgesi büyüme verileri açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/AvdD752g1e